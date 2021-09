Inside cresce in fatturato e dimensioni: +40% nel primo semestre, nuove assunzioni e ampliamento degli spazi di lavoro

Prosegue un anno contrassegnato dalla crescita per Inside. L’agenzia specializzata nella comunicazione integrata B2B per le imprese, guidata dal CEO e Responsabile Strategico Luca Targa, ha infatti segnato un +40% rispetto al primo semestre 2020, ampliando il trend positivo degli ultimi anni.

Non è però l’unico fattore positivo per Inside che ha da poco avviato un consistente ampliamento delle superfici destinate a uffici, laboratorio fotografico e video, ricovero mezzi, anche a fronte di nuovi ingressi a livello di organico.

“Si tratta di risultati importanti, raggiunti all’interno di un contesto nazionale che vede ora i primi segnali di ripresa post-pandemica – ha sottolineato Luca Targa -, ma che ci ha visti protagonisti anche durante i mesi di emergenza sanitaria. Un grazie lo devo alla professionalità del nostro team, che si è fatto sempre trovare pronto per soddisfare le sempre nuove esigenze delle aziende-committenti, ma anche alla lungimiranza della nostra struttura che ha puntato per tempo sulle dotazioni digitali quali strumenti essenziali per affrontare le sfide di un futuro diventato new normal”.

Nelle strategie di gestione dell’agenzia c’è anche una notevole attenzione al personale, come conferma lo stesso Luca Targa: “Crediamo nell’employer branding, per questo curiamo moltissimi aspetti per fare in modo che dipendenti e collaboratori possano trovare in Inside un ambiente ideale dove svolgere al meglio le singole funzioni, attraverso tecnologia avanzata, un parco auto in continua espansione, oltre a prevedere un mix tra flessibilità e dinamicità. Applichiamo naturalmente anche lo smartworking, per andare incontro a singole esigenze, ma riteniamo che avere spazi idonei sia importante per confrontarci e sviluppare determinate attività. Tutto questo si sposa con l’esigenza di arrivare a risultati mirati e alla soddisfazione dei nostri clienti.

Obiettivi che si raggiungono meglio quando vengono supportati da un elevato grado di collaborazione interdiscipinare tra le nostre 9 aree interne, oltre a una formazione continua che è un altro elemento che contraddistingue la nostra agenzia. Fa tutto parte della vision di Inside, che ho cercato di riportare anche all’interno del mio ultimo libro “Ripartiamo dalla felicità”. Un volume che

molte persone hanno scelto di leggere nel corso delle ferie estive e sul quale mi stanno arrivando molti commenti positivi da parte di lettori che hanno trovato in queste pagine stimoli importanti per la loro crescita individuale e professionale”.

(Comunicato stampa Inside)