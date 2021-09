“Internazionale kids”: la sezione del Festival per bambini e ragazzi, il 2 e 3 ottobre alla Biblioteca Casa Niccolini

Anche quest’anno torna il Festival “Internazionale a Ferrara” con un programma ricco di incontri, presentazioni, proiezioni, mostre, workshop. Una sezione viene dedicata tutta a bambini e ragazzi: Internazionale kids. Casa Niccolini Biblioteca Ragazzi ospiterà le proposte rivolte ai più piccoli, per scoprire il mondo attraverso letture e laboratori gratuiti. Tutte le attività per i ragazzi sono gratuite, i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. Per info: Casa Niccolini Biblioteca comunale Ragazzi, via Romiti 13, Ferrara, email [email protected], tel. 0532 418231.Il programma completo delle inziative di Internazionale Kids nel sito del Festival: www.internazionale.it/festival/bambini/anno/2021.

Programma di sabato 2 ottobre alla Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini

Ore 11,00: Come nasce un giornale – Dalla copertina fino all’ultima pagina, facendo lo slalom tra timoni, articoli e fumetti, tutti i segreti per creare un giornale. Martina Recchiuti e Alberto Emiletti – Internazionale Kids. In italiano – Dagli 8 anni. Fino alle 12,00. Prenotazioni al link www.eventbrite.it/e/biglietti-come-nasce-un-giornale-171943596927

Ore 15,30: Zehra – Antonella De Biasi presenta Zehra. La ragazza che dipingeva la guerra. In italiano – Dagli 8 anni. Fino alle 16,30

Prenotazioni al link www.eventbrite.it/e/biglietti-zehra-171948010127

Ore 17,30: Sgranate gli occhi – I migliori reportage fotografici da tutto il mondo. Melissa Jollivet – Internazionale Kids. In italiano – Dagli 8 anni. Fino alle 18,30.Prenotazioni al link www.eventbrite.it/e/biglietti-sgranate-gli-occhi-171953646987

Programma di domenica 3 ottobre alla Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini

Ore 11,00: Prepararsi al decollo – Un laboratorio per costruire aeroplanini da veri professionisti – Marta Russo – Internazionale Kids. Se il tempo sarà bello, l’attività si volgerà all’aperto, nel giardino di Palazzo Paradiso. In italiano – Dagli 8 anni. Fino alle 12,00. Prenotazioni al link www.eventbrite.it/e/biglietti-prepararsi-al-decollo-171959895677

Ore 15,0: Impariamo i kanji – A lezione di calligrafia

Junko Terao – Internazionale – Yoshi Terao – calligrafo.

In italiano – Dagli 8 anni. Fino alle 16,00. Prenotazioni al link www.eventbrite.it/e/biglietti-impariamo-il-kanji-171982663777

Ore 17,00: La forza dell’arcobaleno – Quando una bandiera diventa una geniale opera d’arte e un simbolo internazionale d’amore con Valentina Valecchi. In italiano – Dagli 8 anni. Fino alle 18.00. Prenotazioni al link www.eventbrite.it/e/biglietti-la-forza-dellarcobaleno-171988551387