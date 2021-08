Investe ciclista e si allontana: 77enne denunciata per fuga e omissione di soccorso

Comunicato a cura della polizia locale “Terre Estensi”

A Montesanto, in via Matteotti nel Comune di Voghiera, lo scorso 4 agosto è rimasta ferita una ciclista di 54 anni a seguito dello scontro con una Ford Focus che poi si è allontanata dal luogo del sinistro, incurante della rovinosa caduta.

Con la collaborazione dei Carabinieri che gestiscono l’impianto di video sorveglianza installato nell’area, è stata rintracciata e denunciata per fuga e omissione di soccorso, la conducente dell’auto, una 77enne residente in periferia.

A Ferrara invece, in viale IV Novembre, nei pressi dell’intersezione con la via Piangipane, ai rilevatori che constatavano l’abbattimento della segnaletica verticale di attraversamento pedonale, si è presentato lo scorso 11 agosto un testimone che riferiva loro la targa della Citroen C3 protagonista del danneggiamento. Veniva quindi intercettata in fase di rientro presso la propria residenza in città, P.G. di 35 anni, alla guida in stato di forte alterazione psicofisica, conseguente all’ingestione di sostanze alcoliche. La signora è stata denunciata ed il veicolo sottoposto a sequestro.

Giovedì scorso, 19 agosto, all’inizio del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, una 52enne residente nel piacentino, dopo avere sbandato e abbattuto 400 metri di guard-rail alla guida della propria BMW (nella foto), è stata raggiunta dagli agenti della Polizia Locale. Sottoposta ad accertamento etilometrico, è emerso un tasso di cinque volte superiore al limite massimo consentito. La guidatrice è stata quindi deferita alla Procura della Repubblica e, oltre a dover rifondere il danno, ha subito il sequestro finalizzato alla confisca dell’auto.