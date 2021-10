Investito da un auto, muore a 89 anni

Incidente mortale ieri sera nell’argentano.

Un anziano di 89 anni, Francesco Carati, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto.

Erano le ore 19 quando Carati stava attraversando via Cardinala nella frazione di Campotto. Un’auto sopraggiungeva e poi l’impatto. Illeso il conducente del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza, che non hanno potuto fare per salvare la vita dell’89enne, e i carabinieri della stazione di Argenta sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.