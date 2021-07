Invito a nozze: il 14 luglio evento al MEIS di Ferrara

Una grande festa per celebrare la multietnicità di Ferrara e la nuova mostra del MEIS “Mazal Tov! Il matrimonio ebraico”: mercoledì 14 luglio alle 18,00 nel bookshop del museo, esponenti di religioni e culture diverse racconteranno le tradizioni, gli usi e costumi delle nozze. Dalle caratteristiche del matrimonio ebraico si passerà ad esplorare quelle del matrimonio islamico. Si viaggerà poi dalla Nigeria alla Cina per scoprire come si differenzia un evento cruciale che accomuna da secoli il mondo intero.

Intervengono: Hassan Samid – Presidente del centro di cultura islamica di Ferrara

Miriam Camerini – Regista, scrittrice, studiosa di ebraismo

Blessing Eneji – Esponente della comunità nigeriana di Ferrara

Jin Cai –Presidente onorario del Centro Interculturale Italo-Cinese di Ferrara

Modera: Amedeo Spagnoletto – Direttore del MEIS

L’evento è gratuito. Sarà possibile partecipare prima dell’incontro ad una visita guidata della mostra “Mazal Tov!” alle 17.00 al prezzo speciale di 5 euro.

I posti per l’incontro sono 30.

I posti per la visita guidata sono 12.

La prenotazione è obbligatoria sia per l’evento che per la visita guidata.

Per prenotare chiamare al numero 342 5476621 (attivi da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00) o scrivere a [email protected]