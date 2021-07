Ippica: weekend con la Coppa delle Regioni

Cavalli, pony, mini-pony, singoli e pariglie, tiri a quattro e paradriving, cavalli da lavoro e attacchi integrati: sabato 24 e domenica 25 luglio, l’Ippodromo dell’Arcoveggio di Bologna ospiterà la “Coppa delle Regioni Attacchi 2021” aperta a tutte le attività dell’equitazione.

L’iniziativa arriva nel capoluogo emiliano, dopo le esperienze di Cagner-sur-Mer e di Milano.

Nella cornice dell’evento sarà possibile trovare anche particolarità per amatori dell’oggettistica d’epoca legata al mondo delle carrozze in particolare e dell’equitazione più in generale.

L’ingresso alla “Coppa delle Regioni Attacchi 2021” – il cui programma è ricco di categorie – è aperto al pubblico, ma rispettando le norme di prudenza quotidiane anti-covid.