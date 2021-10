Istituto Gramsci Ferrara: tre gli eventi in programma in questo mese di ottobre

L’Istituto Gramsci di Ferrara ha organizzatotre appuntamenti culturali per questo mese di ottobre: il 15 e il 29 ottobre preso la Biblioteca Comunale Ariostea, il 16 ottobre presso la Sala parrocchiale di Santa Francesca Romana.

– Venerdì 15 ottobre, ore 17, in presenza, presso la sala Agnelli della Biblioteca Ariostea. Narrare l’indicibile. Vedere l’invisibile. Dante e la funzione della memoria. Conferenza di Gianni Venturi Conduce l’incontro Marcello Folletti Evento organizzato da Istituto Gramsci Ferrara e ISCO Ferrara.

– Sabato 16 ottobre, ore 16, in presenza, presso la Sala parrocchiale di Santa Francesca Romana, via XX settembre 47, Ferrara. “Da Campaldino all’Empireo”. Un viaggio attraverso le tre cantiche dantesche. Testo di Piero Stefani. Musiche di Adauto Gaggi, Arrigo Boito, Jasquin De Prez, Claudio Monteverdi. Messa in scena a cura di “Il Ruggiero”. Emanuela Marcante (voce recitante e pianoforte), Daniele Tonini (voce recitante e cantante). Evento organizzato da Gruppo SAE di Ferrara, Biblioteca Cedoc, in collaborazione con l’Istituto Gramsci Ferrara.

– Venerdì 29 ottobre 2021 ore 17, in presenza, presso la sala Agnelli della Biblioteca Ariostea. ‘Un futuro più giusto’: dialogo tra Gaetano Sateriale e Fabrizio Barca (coordinatore del forum Disuguaglianze Diversità). Presenta Roberto Cassoli. Evento organizzato da Istituto Gramsci Ferrara.

N.B. Per accedere in presenza ai tre eventi è richiesto il green pass.