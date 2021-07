Italia Campione d’Europa, anche Ferrara in piazza per festeggiare la Notte Magica – VIDEO

La Nazionale Italiana ieri sera si è laureata Campione d’Europa dopo i rigori a Wembley contro i padroni di casa.

Una nottata magica per gli Azzurri e per tutti gli italiani dopo mesi difficili causa pandemia.

A Ferrara, al triplice fischio, centinaia di persone si sono riversate in strada per festeggiare come non accadeva dal 2006

Caroselli, bandiere e fumogeni per le vie del centro, anche fuochi d’artificio. Non c’erano maxi-schermi ma tante televisioni sparse per la città.



Assembramenti ci sono stati, ma non si sono registrati disordini di ordine pubblico.

A differenza dei festeggiamenti di 15 anni fa, corso Giovecca e largo castello sono stati chiusi alla circolazione, diverse decine le pattuglie delle forze dell’ordine impegnate nel contenere il traffico. Come detto, poi, nella notte storica di Wembley c’era anche un po’ di Spal.

Il secondo portiere azzurro, Alex Meret, e il preparatore dei portieri, Massimo Battara, entrambi hanno militato nei biancoazzurri, Meret nel 2016 al 2018 in Serie B e per un po’ in Serie A, mentre Battara nella stagione 92-93 in Serie B.