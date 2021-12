Jazz Club Ferrara: domani sera alle 21,30 al Torrione: ‘Camila Ronza Duo’

Dopo Nausyqa ed il Tommaso Perazzo Quartet, domani, venerdì 3 dicembre (ore 21,30), i 7 Virtual Jazz Club Live Concerts porteranno sul palco del Torrione la giovane cantautrice brasiliana Camila Ronza, autentica rivelazione della scorsa edizione dell’apprezzato contest internazionale online. Ronza sarà accompagnata al contrabbasso da Caio Pamplona.

Al concerto, godibile sia dal vivo sia via streaming dalla pagina Facebook del Jazz Club Ferrara e da quella di 7 Virtual Jazz Club, segue l’imprevedibile jam session. Camila Ronza condurrà il pubblico attraverso il proprio personalissimo viaggio nell’universo musicale brasiliano, dove samba, bossa nova, choro e forró imboccano imprevedibili percorsi improvvisativi. Camila Ronza (San Paolo, 1995) ha scelto precocemente di divenire una cantante.

Sostenuta sin da piccola dalla famiglia, si è diplomata in Popular Music Vocal Performance alla Facultade de Música Souza Lima nel 2016. L’anno seguente, una borsa di studio l’ha condotta in Francia, al Centre des Musiques Didier Lockwood, dove ha frequentato il corso di jazz e musiche improvvisate. Tornata in Brasile nel 2019 è divenuta membro del Youth Choir of the State of São Paulo e del gruppo vocale e di body percussion ‘Nômade’. In qualità di rappresentante del proprio college, Ronza ha partecipato altresì all’International Association of Schools of Jazz (IAS) in Sud Africa e al Painel Instrumental Festival. Attualmente, sta perfezionando i propri studi in Germania.

Per informazioni 331 4323840 oppure jazzclubferrara.com,

il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas.