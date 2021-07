‘Jazzamare’: domani alle 21 Jazzlife Duo live al Lido degli Estensi

Domani, venerdì 16 luglio alle 21,00 ritorna l’appuntamento con ‘Jazzamare’, la mini rassegna di serate con musica jazz dal vivo presso la Bottega dei Sapori di Lido degli Estensi realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Jazzlife. Sarà il Jazzlife Duo, Annalisa Penso (voce) e Luca di Luzio (chitarra) protagonista della serata, con un repertorio basato sulla tradizione afro americana, una miscela di jazz, blues, soul, e bossa nova in un programma di brani per tutti i gusti. (Gershwin, Berlin, Ellington, Porter, Jobim).

La proposta musicale del Jazzlife Duo è caratterizzata da storie di jazz che ripercorrono i classici dei grandi del ‘900 come Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin, Richard Rodgers, reinterpretati da sonorità moderne. Il virtuosismo viene abbandonato per dare spazio alla musica, alle vibrazioni e all’interpretazione. Nel Jazzlife Duo il rispetto per la tradizione si sposa con la modernità, grazie all’uso di effettistica, loop station e vocal percussion.

La voce di Annalisa dialoga costantemente con la chitarra di Luca di Luzio, musicista che ha fatto del comping il suo riconoscibile marchio stilistico. La voce si adagia su una solida struttura portante, fatta da un walking bass preciso, ritmi sincopati e scelte armoniche mai banali. Luca di Luzio pensa alla chitarra come ad un’orchestra, creando intrecci tra linea di basso, ritmo e voicing pianistici o sezioni di fiati. Il concerto accompagna la proposta enogastronomica de La Bottega dei Sapori che prevede cena a base di pesce o vegan. Il prossimo appuntamento con ‘Jazzamare’ è il 27 agosto con Gloria Turrini e Mecco Guidi in G and The Doctor.