Presentazione del libro di Massimo Faggioli sul canale YouTube dell’Ariostea

Propone un’analisi della realtà americana, dopo le ultime elezioni presidenziali, il libro di Massimo Faggioli dal titolo ‘Joe Biden e il cattolicesimo negli Stati Uniti’ che venerdì 28 maggio alle 17 sarà presentato in diretta video sul canale youtube della biblioteca comunale Ariostea. Nel corso dell’incontro, a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, dialogherà con l’autore Francesco Lavezzi.

Il volume, presenta un’analisi del significato e delle possibili conseguenze dell’elezione di Biden per la storia del cattolicesimo e dal punto di vista dei rapporti tra la politica americana, il Vaticano e la Chiesa globale. Joe Biden rappresenta un Paese diviso al suo interno come non mai dai tempi della guerra civile, ma anche un mondo cattolico in crisi e polarizzato al suo interno su molti temi. Il nodo centrale resta la combattuta e controversa eredità del Concilio Vaticano II e le conseguenti scelte in merito alla giustizia sociale, ai modelli economici, all’ambiente, ai rapporti con culture e religioni diverse.

– Fino al termine della situazione emergenziale tutti gli incontri culturali dell’Ariostea si svolgeranno in diretta video, nell’orario indicato, sul canale youtube della Biblioteca comunale (https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg) oppure tramite il link alla homepage del Servizio Biblioteche e Archivi http://archibiblio.comune.fe.ti dove è possibile consultare anche il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara.