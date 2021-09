JU JITSU: gran bottino per gli atleti del CSR Jujitsu Itali ai tricolori di Palermo

Molto soddisfatto il presidente federale Piero Rovigatti per l’organizzazione dell’evento e le performance degli atleti

Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 si è disputato a Palermo il Campionato Nazionale di Ju Jitsu U12,14,16,18,21, Adults e Masters nelle specialità di Fighting System – Duo Classic/Show -Ne Waza, valevole per il Ranking Nazionale.

Un bottino davvero di tutto prestigio per gli atleti del CSR Ju Jitsu Italia.

-Ilaria Mantovani: 2°posto (Fighting System U21 -52kg).

-Letizia Armandi: 2°posto (Fighting System U18 -48kg).

-Giulia Di Meo: 1°posto (Fighting System U14 -36kg).

-Antonella Farnè: 1°posto (Fighting System Adults -52kg).

-Luca Benati: 2°posto (Ne Waza U21 -62kg).

-Desirèe Buzzoni: 1°posto (Ne Waza U21 -63kg).

-Desirèe Buzzoni-Andrea Fulco: 1°posto (Duo System Mix U21).

“In qualità di Presidente della Federazione Ju Jitsu Italia”, incalza il maestro Silvano Piero Rovigatti, “ringrazio il Maestro Cristian Minuto e la sua squadra (società Akyiama di Palermo) per l’ottima organizzazione dell’evento. Grazie a tutti gli atleti, i coach, gli arbitri, i presidenti di giuria e le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato. Un ringraziamento anche al Sindaco e all’Assessore allo Sport del Comune di Carini per averci onorato della loro presenza. Infine, mi complimento con gli atleti del CSR JU JITSU ITALIA per gli ottimi risultati raggiunti”.

Su base del Ranking Nazionale FJJI – aggiornato al Campionato Nazionale – verranno a breve diramate dai coach del Team Italia le convocazioni per i Campionati Mondiali di Ju Jitsu (U16,18,21, Adults, Masters, Para Ju Jitsu) che si svolgeranno ad Abu Dhabi dal 30/10 al 07/11/2021.

Nella foto, da sinistra a destra: i Maestri Silvano Piero Rovigatti e Cristian Minuto.