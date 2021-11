JU JITSU: successo per la Coppa Italia a Renazzo

Si sono affrontati giovani atleti provenienti da tutta Italia

Si è svolta questo weekend a Renazzo (27 e 28 novembre 2021) la Coppa Italia di Ju Jitsu: evento organizzato dalla Federazione Ju Jitsu Italia in collaborazione con il Csr Ju Jitsu Cento.

Hanno gareggiato Atleti e Atlete provenienti nelle categorie U12/14/16/18/21/Adults di Fighting System, Ne Waza, Duo System, Duo Show.

Il CSR Ju Jitsu ITALIA si è classificato al 2º posto come società, riconfermandosi così una potenza nel mondo del ju jitsu e uno dei club più forti d’Italia.

Con atleti provenienti dalla penisola e dalle isole maggiori, gli emiliani si sono dimostrati preparati e grintosi arrivando a vincere numero medaglie che hanno permesso questo ennesimo traguardo al CSR.

In contemporanea si è anche tenuto il Trofeo BENINI per i più piccoli, in memoria di Toni storico presidente del CSR scomparso prematuramente nel 2018. Per l’occasione erano presenti La moglie Ombretta, il figlio Christian e la nipote Carlotta.

Subito dopo si è svolta la competizione di Para Ju Jitsu con i nostri ragazzi speciali che ci hanno regalato emozioni indescrivibili. Complimenti a Giovanni, Giovanna, Jada e Jupiter.

Inoltre, si ringraziano anche Vito Salatiello, Assessore allo Sport comune di Cento (FE); Giuseppe Francesco Alberti, Delegato Cominato Paralimpico prov. Ferrara e il Prof. Antonio Imeneo per la presenza.

Adesso avanti tutta verso un 2022 ancora più florido di successi!