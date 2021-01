JUVENTUS – SPAL: mercoledì 27 gennaio

Ufficiale la data dei quarti di fnale di Coppa

La Lega Serie A ha comunicato che Juventus-Spal si disputerà mercoledì 27 gennaio. La gara, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che si disputerà all’Allianza Stadium, avrà inizio alle ore 20.45. Partita ad eliminazione diretta, per cui, in caso di parità dopo i 90′, per designare la squadra che in semifinale se la vedrà con la vincente del confronto tra Inter e Milan, si ricorrerà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.