KLEB: 500 biglietti per la sfida con Napoli

Il Palasport riapre al pubblico in occasione della gara in programma venerdì

Kleb Basket ha comunicato le modalità di prevendita dei 500 biglietti per gara 3 di venerdì (ore 19) contro la GeVi Napoli.

ABBONATI

I botteghini dell’MF Palace apriranno mercoledì, dalle ore 17 alle 20, e giovedì, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. L’abbonato dovrà portare, oltre a un regolare documento d’identità, la tessera dell’abbonamento o la ricevuta dello stesso.

La società provvederà a consegnare l’autocertificazione, che dovrà essere consegnata venerdì all’arrivo all’MF Palace.

L’ingresso è riservato alle persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

CERTIFICATO di GUARIGIONE DA COVID-19 che dimostri la guarigione da Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell’evento.

ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento.

CERTIFICATO VACCINALE che attesti il completamento del ciclo vaccinale ovvero – in alternativa – rilasciato contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

NON ABBONATI

La vendita libera dei tagliandi (numero limitato) aprirà giovedì, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20 e proseguirà venerdì, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17. La documentazione per l’accesso all’MF Palace dovrà essere la medesima degli abbonati.

I COSTI DEI BIGLIETTI

ABBONATI

Curve: 15 euro

Tutti gli altri settori (ad eccezione della tribuna bianca): 20 euro

All’abbonato sarà data in omaggio la t shirt celebrativa della semifinale play off.

NON ABBONATI

Curve: 20 euro

Tutti gli altri settori (ad eccezione della tribuna bianca): 25 euro

I non abbonati potranno acquistare la t shirt celebrativa della semifinale play off al costo di 10 euro.