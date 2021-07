KLEB: arriva Vildera

Centro, 26 anni, nella scorsa stagine a Treviso

Kleb Basket ha annunciato l’ingaggio di Giovanni Vildera per la stagione sportiva 2021/2022.

Centro, classe 1995, 205 centimetri per 105 chilogrammi, il neo biancazzurro è nato a Montebelluna e cresciuto a Padova. Dopo il percorso giovanile fra Polisportiva Mortise 2000, Petrarca Padova e Reyer Venezia, Vildera dal 2011 al 2014 gioca nella Pallacanestro Favaro, poi due stagioni alla Fulgor Omegna, prima del passaggio a Siena, sponda Mens Sana, dove resta dal 2016 al 2018. Nella stagione 2018/2019 gioca 21 gare a Biella, poi si trasferisce a Rieti per i play off (oltre 12 punti e circa 6 rimbalzi a gara nella post season, in 25’ medi). In terra sabina resta anche nell’annata 2019/2020, chiusa da numeri davvero importanti: 16 punti e 8 rimbalzi in 28’ nelle gare della Supercoppa, 11 punti e poco meno di 7 rimbalzi in 27’ in regular season. Nell’ultima stagione Vildera ha giocato a Treviso, in Serie A, chiudendo con circa 3 punti e 2 rimbalzi a gara di media.