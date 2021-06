KLEB: biennale per Pianegonda

Play/guardia, 19 anni, ex Trapani

Il Kleb Basket continua con la filosofia di puntare sui giovani promettenti. La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio con contratto biennale Tommy Pianegonda. Play/guardia, classe 2002, 186 centimetri per 70 chilogrammi, il neo biancazzurro è reduce da tre stagioni a Trapani, in Serie A2. Originario di Thiene, Pianegonda è cresciuto ed è stato lanciato dall’Oxygen Bassano. Al suo primo anno a Trapani, Tommy, figlio d’arte (il papà Gianluca è un ex ciclista professionista) è stato inserito nel roster dell’Under 18 contribuendo, con una media di quasi 20 punti a partita, al raggiungimento dello spareggio per le finali nazionali di categoria, traguardo storico per la società siciliana. A metà stagione Pianegonda è stato inserito nel programma di allenamento della compagine di Serie A2, con la quale ha giocato anche nel 2019/2020 e nella stagione appena finita.

Adesso, il passaggio a Ferrara, a testimonianza che il Kleb Basket crede e punta sui giovani.