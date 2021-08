KLEB: conferma per Basso

Il Nazionale Under 20 sarà a disposizione di Leka anche nella prossima stagione

Kleb Basket Ferrara ha annunciato che Beniamino Basso resterà in biancazzurro anche per la stagione 2021/2022, completando così un pacchetto lunghi davvero di prim’ordine.

Reduce dalla positiva esperienza agli European Challengers Under 20 maschili con la canotta dell’Italia, l’ex Vuelle Pesaro, classe 2001, 205 centimetri, arrivato a Ferrara il 25 marzo scorso, rimane alla corte del Kleb, aumentandone centimetri e fisicità, in allenamento e in partita.

“Sono davvero felice di restare a Ferrara – dice il lungo biancazzurro -, proverò a guadagnarmi il mio spazio, lavorando soprattutto per migliorarmi, caratterialmente e fisicamente”.

“Siamo contenti che Beniamino voglia continuare a crescere con noi – dice coach Spiro Leka -, abbiamo allungato il roster, così da far fronte a eventuali problemi fisici che possono esserci durante la stagione. Contentissimi che sia rimasto per dare una mano alla causa, sappiamo che il campionato sarà lungo e pieno d’impegni, dal canto nostro dovremo farci trovare pronti per ogni evenienza: Beniamino dovrà farsi trovare pronto”.