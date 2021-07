KLEB: D’Auria vicepresidente Lega Pallacanestro

Riconoscimento per l’attività del massimo dirigente della società ferrarese

Francesco D’Auria è stato nominato Vice Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro. Un incarico accolto con grande soddisfazione in casa Kleb.

Dal suo approdo in società, era l’estate 2018, il massimo dirigente del Kleb ha collezionato importanti traguardi pure nel massimo organo istituzionale Lega Nazionale Pallacanestro: il 9 novembre 2019 D’Auria è entrato nel CDA della LNP al posto di Paolo Vazzoler (presidente Treviso Basket, Serie A), il 31 ottobre 2020 è stato rieletto nel Consiglio della Lnp per i quattro anni successivi, adesso la nomina a Vice Presidente.