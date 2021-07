KLEB E TOP SECRET AVANTI INSIEME

Prosegue il rapporto con l’azienda di Matteo Mazzoni

Kleb Basket Ferrara ha annunciato che Top Secret Investigazioni e Sicurezza Srl, azienda ferrarese presieduta da Matteo Mazzoni, resterà Main Sponsor della società biancazzurra per la stagione sportiva 2021/2022.

Top Secret dal 1991 svolge servizi specifici nei campi dell’investigazione e della sicurezza rivolgendosi ad aziende e privati, garantendo sempre la massima professionalità e riservatezza.

“Top Secret continua a restare al fianco del Kleb Basket – dice Matteo Mazzoni -, lo fa con entusiasmo e non semplicemente perché è bello avere il marchio sulla canotta: lo fa perché ci crede. Amo il basket, vogliamo far sì che il Kleb ritorni ad essere una realtà che vive fra la gente, che deve avere l’abitudine di andare al palasport. Sono entusiasta, abbiamo il sogno di fare un campionato ancora più vincente dell’ultimo e vogliamo fare qualcosa per i giovani”.

“Matteo Mazzoni più che un main sponsor è diventato un amico – le parole di Francesco D’Auria, numero 1 del Kleb Basket -, mi piace dire la parola continuità: se riusciamo a portare continuità nel progetto e nella struttura societaria e tecnica, come del resto negli sponsor, credo che sia un gran bel risultato: stimo tantissimo Matteo Mazzoni, sia come imprenditore che come uomo di sport, sono felice che ci accompagni come main sponsor anche quest’anno”.