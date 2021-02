KLEB: in attesa esiti esami attività sosiess

Prosegue il monitoraggio, con grandi precauzioni

Kleb Basket comunica che, pur nelle comprensibili difficoltà della situazione Covid 19 che ci coinvolge in maniera allargata, la società sta proseguendo un costante e attento monitoraggio delle positività riscontrate nell’ambito di squadra e staff.

Come nel fine settimana scorso per alcuni dirigenti e collaboratori, anche martedì e mercoledì sono stati nuovamente effettuati i tamponi, che ancora ci impongono assoluto isolamento e la più alta precauzione, e a giorni si provvederà ad ulteriori verifiche cliniche.

Lo Staff Medico e Atletico, insieme alla clinica Quisisana, nostro preziosissimo partner, sono quotidianamente coinvolti nell’analisi, nelle diagnosi, nella regia delle operazioni e delle misure necessarie per un efficace percorso di guarigione completa e la società tutta è impegnata per fare fronte alla situazione, nell’interesse comune della sicurezza e della salute collettiva, prima ancora degli impegni agonistici.

Con particolare orgoglio, vogliamo sottolineare la grande disponibilità di tutti i tesserati, dirigenti e collaboratori Kleb e lo spirito di squadra con cui costantemente condividono dati clinici, operatività necessarie o anche solo umori, pareri e stati d’animo, a dimostrazione ulteriore che, anche fuori dal campo, anche nelle difficoltà, la famiglia Kleb sa compattarsi e rimanere unita.