KLEB: ingaggiato Petrovic

Ala forte ex Virtus Bologna e Cento

Kleb Basket Ferrara ha annunciato l’ingaggio di Danilo Petrovic per la stagione sportiva 2021/2022. Classe 1999, ala forte di 203 centimetri per 100 chilogrammi serba di formazione italiana, il neo biancazzurro ha debuttato in prima squadra con la Virtus Bologna nel 2016, per poi passare ad Ortona (Serie B) e di nuovo in A2 con Poderosa Montegranaro (dove l’attuale Direttore Generale biancazzurro Franco Del Moro ricopriva un ruolo dirigenziale) e Forlì. L’anno passato ha militato nella Tramec Cento, con la quale ha disputato un’ottima stagione, chiusa a poco meno di 11 punti di media (aumentati nella fase ad orologio), con oltre 4 rimbalzi e il 44% al tiro da fuori nella prima fase del torneo, in circa 25’ a gara.

Adesso, Ferrara e il Kleb Basket.

Con la nazionale della Serbia ha vinto i mondiali Under 18 nel 2017, disputati in Slovacchia.