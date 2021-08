KLEB: martedì si apre la campagna abbonamenti

Fino al 4 settembre prelazioni, poi vendita aperta a tutti

Il Kleb Basket ha definito le modalità della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022. Tante le novità introdotte. Si va dallo sconto per le famiglie alla convenzione con EPlus, azienda del settore energetico (luce e gas) partner della campagna. Un occhio di riguardo è stato riservato ai vecchi abbonati che potranno contare su un pacchetto di servizi e gadget in caso di rinuncia al rimborso.

Il claim ideato dal nuovo team marketing è incentrato sul pubblico e i tifosi che, nel basket, vengono definiti il sesto uomo in campo: “Voi…il nostro sesto uomo”.

La vendita degli abbonamenti avrà inizio martedì 31 agosto con la prelazione per gli abbonati 2020/2021 (nel rispetto delle normative anti Covid) e si concluderà sabato 4 settembre. Da lunedì 5 settembre vendita aperta a tutti.

Nel nuovo listino sono stati reintrodotti gli sconti per le famiglie, per le donne, gli studenti universitari, gli over 65 e gli under 18. Questi sconti si potranno cumulare con un’ulteriore riduzione per chi sottoscriverà un contratto con EPlus.

Il Kleb Basket ha pensato anche ai vecchi abbonati che, per via dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto assistere alle partite dello scorso campionato.

I possessori delle tessere 2020/2021, oltre al diritto di prelazione, avranno ulteriori due possibilità. Chiedere il rimborso del vecchio abbonamento a partire dal 31 agosto compilando l’apposita modulistica e sottoscriverne uno nuovo lo stesso giorno. Oppure potranno acquistare un nuovo abbonamento rinunciando al rimborso e, come vecchi abbonati, avranno diritto a una scontistica dedicata e all’esclusiva card dello Special Kleb (pacchetto Fidelity) che comprende: l’abbonamento gratuito a LNP Pass, la piattaforma streaming della Lega Pallacanestro che trasmette in diretta tutte le partite della stagione, la t-shirt riservata ai soli soci dello Special Kleb, e l’accesso all’area riservata della nuova app gratuita del Kleb che verrà lanciata sugli store Apple e Google ad inizio campionato.

La vendita degli abbonamenti si svolgerà al MF Palace tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, tranne la domenica.