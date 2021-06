Rinnovato il contratto con l’esperto lungo, molto apprezzato da Leka

Kleb Basket Ferrara ha annunciato aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con A.J. Pacher per la stagione sportiva 2021/2022.

Il lungo biancazzurro, classe 1992, già visto a Legnano, Reggio Calabria, Siena e Treviglio, resta dunque alla corte del coach Spiro Leka, che reputa il giocatore fondamentale per il progetto biancazzurro.