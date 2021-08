KLEB: parte la campagna abbonamenti

Con le prelazioni e due novità

Al via martedì 31 agosto, presso l’apposito corner all’MF Palace la campagna abbonamenti del Kleb Basket per la prossima stagione con la prelazione per i vecchi abbonati che terminerà sabato 4 settembre; da lunedì 6 inizierà la vendita libera. Il claim scelto dal nuovo reparto marketing è “Voi… il nostro sesto uomo”. I botteghini saranno aperti tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. La campagna abbonamenti sarà supportata da EPlus, società del settore energia (luce e gas) che proporrà sconti esclusivi agli abbonati.

La società del patron Francesco D’Auria vuole accrescere la fidelizzazione del pubblico e, tra le tante novità, ci sono quelle legate allo Special Kleb, l’associazione di tifosi nata la scorsa stagione. Oltre al nuovo logo sono state introdotte due nuove tessere, più economiche rispetto alle precedenti. La Fidelity, dedicata a chi rinuncerà al rimborso dell’abbonamento e che darà diritto all’abbonamento gratuito a LNP Pass, la piattaforma streaming della Lega Pallacanestro che trasmette in diretta tutte le partite della stagione, la t-shirt riservata ai soli soci dello Special Kleb, e l’accesso all’area riservata della nuova app gratuita del Kleb che verrà lanciata sugli store Apple e Google ad inizio campionato. Altra tessera sarà la Fan Card che costerà 200 euro e che comprenderà diversi gadget per quello che sarà una sorta di azionariato popolare del Kleb.

Sono state annunciate anche altre iniziative pensate dal reparto marketing e dedicate ai supporters. La già citata app My Kleb, che darà spazio a news dedicate ai tifosi e alle aziende che vorranno promuovere prodotti e servizi. My City Kleb, infine, sarà lo strumento che servirà per mettere in sinergia la società sportiva con le attività e l’imprenditoria medio-piccola della città.

Il Kleb continua a lavorare, non solamente sul campo.

Foto Kleb Basket Ferrara