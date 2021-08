KLEB: partita l’avventura

Gruppo al completo, eccezion fatta per Pacher, comunque in arrivo

Afa, temperature bollenti, ma nonostante questo in molti si sono ritrovati sugli spalti dell’MF Palace per il raduno della Top Secret. Ad accezione di Pacher, atteso a Ferrara a stretto giro di posta, c’erano tutti e sono stati applausi e cori per nuovi e “vecchi” giocatori biancazzurri. Foto di gruppo e tanta voglia di ricominciare, con obiettivi davvero importanti.

“Abbiamo ricominciato un altro viaggio – le parole del coach del Kleb Spiro Leka -, contento di come siamo allestiti, voglio che tocchiamo le nuvole: ci divertiremo. A livello personale inizio a sentirmi sempre più ferrarese”.

“Siamo una bellissima squadra – ha aggiunto capitan Tommaso Fantoni -, che ha voglia di competere. Le teste sono quelle giuste. Ai tifosi dico: stateci accanto e ci divertiremo”.

KLEB BASKET FERRARA – ROSTER 2021/2022

Federico Zampini Play/Guardia 1.91 – 1999 – ITA

Alessandro Panni Play/Guardia 1.84 – 1991 – ITA

Tommy Pianegonda Play/Guardia 1.86 – 2002 – ITA

Demario Mayfield Guardia 1.96 – 1991 – USA

Niccolò Filoni Guardia/Ala 1.96 – 2001 – ITA

Agustin Fabi Guardia/Ala 2.00 – 1991 – ARG/ITA

Danilo Petrovic Ala 2.03 – 1999 – SRB/ITA

Andrew J.Pacher Ala/Centro 2.08 – 1992 – USA

Tommaso Fantoni Centro 2.06 – 1985 – ITA

Giovanni Vildera Centro 2.05 – 1995 – ITA

Beniamino Basso Centro 2.05 – 2001 – ITA

Mattia Bonanni Guardia 1.82 – 2002 – ITA

Filippo G.Ricci Guardia 1.90 – 2003 – ITA

Giovanni Manfrini Guardia 1.85 – 2002 – ITA

Alessio Petroli Guardia 1.85 – 1999 – ITA

Lorenzo Zanetti Centro 2.00 – 2001 – ITA

Coach: Spiro Leka

Assistenti: Marco Carretto, Nando Maione

Foto Kleb Basket Ferrara