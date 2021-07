KLEB: pronta la nuova squadra marketing e comunicazione

Made Eventi, Biebì Group e MC5 Media: società di eventi la prima, agenzia pubblicitaria la seconda, casa di produzione la terza, tutte assieme nella nuova “squadra” marketing e comunicazione del Kleb Basket, presentata all’MF Palace.

Alessandro Pasetti, direttore generale di Made Eventi, Daniele Barillari, responsabile marketing strategico di Biebì Group e Mauro Cavina, fondatore di MC5 Media, saranno i punti di riferimento per quanto riguarda il nuovo staff marketing e comunicazione della società del patron Francesco D’Auria.

“Presentiamo uno staff davvero importante e di rilievo – le parole di D’Auria -, per noi questo dovrà essere l’anno della svolta: abbiamo voglia di farci vedere”.

“Il mio obiettivo – le parole di Barillari – sarà portare ossigeno alla squadra, mi occupo di marketing strategico puro e abbiamo la fortuna di essere arrivati in un momento di ripartenza: c’è ottimismo, testa bassa e lavorare”.

“Come Made Eventi siamo molto contenti di iniziare questa avventura – dice Pasetti -, Ferrara deve iniziare a considerare il basket come parte viva: città che vive di basket e il basket stesso, come evento formativo. Il tifoso dovrà vivere il palazzo oltre lo sport e saremo molto più vicini al tessuto della città”.

Mauro Cavina sarà il responsabile dell’area comunicazione e stampa, settore nel quale sarà operativo uno staff qualificato e competente.