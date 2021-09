KLEB—SCUOLA BASKET: unione sempre più solida

Domenica ingresso gratuito a tutti i tesserati SBF

Il legame fra Kleb Basket e Scuola Basket Ferrara, società satellite dei biancazzurri, è sempre più solido. La dimostrazione ci sarà domenica pomeriggio, quando il Kleb del patron Francesco D’Auria offrirà a tutti i tesserati SBF l’ingresso per il match fra Top Secret e Umana Chiusi.

La Scuola Basket Ferrara del numero uno Roberto Gullini “presta” quotidianamente alla prima squadra biancazzurra il giovane Giovanni Manfrini che, oltre a dare man forte al gruppo durante gli allenamenti, ha già avuto modo di debuttare con la Top Secret in amichevole. Con il passare delle stagioni, il rapporto fra le due società si è rafforzato e domenica, in occasione del debutto dei biancazzurri all’MF Palace, le sorprese non mancheranno.

Kleb Basket e Scuola Basket Ferrara: il matrimonio va avanti!