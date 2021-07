KLEB: tutto nelle mani di Leka

Contratto prolungato per il coach, che sarà anche Direttore Sportivo

Il rapporto tra Kleb Basket Ferrara e coach Spiro Leka continua. La società del patron Francesco D’Auria annuncia l’estensione pluriennale, per altre due stagioni, del contratto con Spiro Leka, che assumerà il doppio incarico di allenatore e direttore sportivo.

Arrivato a Ferrara a fine gennaio del 2019, il coach ha contribuito in modo sostanziale alla crescita del club, sia in termini di risultati sportivi che di organizzazione e direzione tecnica. Dopo una salvezza raggiunta al suo primo incarico, Leka ha portato il Kleb Basket fino alla semifinale per la promozione nella massima serie nella stagione appena conclusa.