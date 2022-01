KLEB: via alla prevendita per Ravenna

Cento biglietti a disposizione per il derby di domenica

Kleb Basket Ferrara comunica che mercoledì partirà la prevendita dei 100 tagliandi a disposizione dei supporters ferraresi per il derby di domenica sul campo dell’OraSì Ravenna (Pala De Andrè, ore 18).

Due saranno gli ordini di posto: C Est (22 euro) e G Est (17 euro).

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso la Giuseppe Bondi Arena mercoledì e giovedì, dalle ore 17 alle 19 e venerdì, dalle ore 16 alle 17, fino ad esaurimento.

Il pagamento si potrà effettuare solamente in contanti.

Domenica non sarà possibile acquistare i biglietti a Ravenna.