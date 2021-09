L’11 e 12 settembre c’è Interno Verde per scoprire i giardini privati della città estense tra tanti eventi collaterali.

I giardini segreti del centro di Ferrara e della campagna che circonda le storiche mura ferraresi aprono al pubblico l’11 e il 12 settembre 2021 per Interno Verde, un evento dedicato alla scoperta dei giardini privati della città estense ricco di iniziative tra gite in battello sul Po di Primaro e sul Po di Volano, performance di danza contemporanea garden specific, concerti all’aria aperta, laboratori per grandi e piccoli, mostre e installazioni d’arte contemporanea, incontri, passeggiate tematiche e gustosi picnic.

Un’edizione – a cui partecipare con Visit Ferrara che mette a disposizione un codice sconto per ricevere una riduzione del 10% sulle prenotazioni alberghiere (il codice è: internoverde2021) su www.visiferrara.eu – che si arricchisce di un percorso dedicato al meraviglioso paesaggio che si apre appena oltre le storiche mura ferraresi, punteggiato di ville, parchi, impianti di bonifica e santuari agresti.

Un festival aperto alle relazioni, in quanto nato dalla disponibilità di tante famiglie che per un weekend aprono eccezionalmente i loro giardini privati rendendoli spazi comuni, in cui leggere e vivere la storia, i cambiamenti, le vicende della città. Con l’iscrizione a Interno Verde verrà consegnato ai partecipanti un kit con una mappa e in omaggio, fino ad esaurimento copie, il libro con le descrizione e gli spazi da visitare con una copertina speciale, realizzata con le alghe in eccesso degli ambienti lagunari a rischio. Le iscrizioni sono aperte. Ingresso con Green Pass. www.internoverde.it

Con il pacchetto di Visit Ferrara “Scopri Ferrara con Interno Verde”, sono inclusi: una notte in camera doppia a Ferrara, un pranzo o cena in un ristorante tipico, il kit con l’ingresso a Interno Verde e la visita guidata “Raccontare Ferrara – Estate”, tour guidato che si svolge ogni sabato alle 17.00. Il prezzo è a partire da 110 euro a persona per 2 giorni.

Il weekend di Interno Verde è anche occasione per partecipare a Riaperture Photofestival, il primo festival di fotografia di Ferrara che porta le immagini in spazi della città abbandonati, chiusi o in fase di restauro nei 4 fine settimana dal 10 settembre al 3 ottobre 2021. https://riaperture.com/festival/

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0532 783944, 340 7423984