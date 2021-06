La ‘Banda del libro’ consiglia le letture per l’estate domani alle 17 all’Ariostea e sul canale YouTube

In vista delle prossime vacanze estive, la ‘Banda del libro’ è pronta a offrire i propri consigli per le letture da portare in valigia. L’appuntamento, per un incontro dedicato a suggerimenti e recensioni, è in programma domani mercoledì 16 giugno alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea e in diretta video sul canale YouTube dedicato.

All’arrivo di una nuova estate che forse ci porterà davvero fuori dal tunnel pandemico degli ultimi due anni ‘La Banda del Libro’ è pronta ancora una volta a consigliare una valigia piena di libri da portare in vacanza! Tramite il portale youtube della Biblioteca Ariostea i vostri banditi preferiti sono pronti a snocciolare la lista di libri imperdibili per passare un’estate tra le parole, ‘La Banda del Libro’ condividerà con tutti voi spunti e suggerimenti per letture di ogni tipo!

E’ stato anche il primo anno di attività del nostro rinnovato gruppo, un anno strano, difficile ed impegnativo su tutti i fronti, che ci ha sdoganati paradossalmente dal solito modus operandi degli eventi in presenza allargando il nostro bacino anche con attività on line.

Orgogliosi del percorso fatto vi aspettiamo virtualmente in Biblioteca Ariostea per raccontarvi storie, autori e romanzi sperando che almeno uno dei nostri consigli trovi un posto nei vostri bagagli per questa strana estate 2021!

– In questa fase di ripresa delle attività culturali il numero di posti disponibili in sala Agnelli resta ridotto a 36. Rimane inoltre previsto il rispetto da parte del pubblico dei protocolli anti covid: misurazione della temperatura corporea con termoscanner; sanificazione delle mani; uso della mascherina per tutta la durata dell’incontro; mantenimento della distanza di sicurezza; utilizzo delle sole sedie indicate dagli appositi cartelli. Per ulteriori informazionie il programma completo degli appuntamenti culturali della Biblioteca comunale Ariostea consulta http://archibiblio.comune.fe.it

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg