“La Befana dello Sport” entra con Telestense nelle case dei ferraresi

I motori, anche se non sappiamo se la sua scopa volante ne sia provvista, della “Befana dello Sport”, sono già accesi per l’edizione 2021 della manifestazione che, dal 1990, è l’epifania degli sportivi ferraresi. Una festa che fa bene alle associazioni sportive e che negli anni ha fatto del bene a tanti, con l’intero ricavato dell’ingresso, ad offerta libera, devoluto in beneficenza.

No, non stiamo scherzando, la Befana dello Sport non poteva abbandonare le “sue” squadre, soprattutto dopo un anno tremendo per l’associazionismo sportivo. Ed è così che, se non potendo riunire tutti al Palasport, la Befana è andata a far visita ai luoghi dello sport ferrarese, per una edizione insolita, speciale… delivery!

Il “racconto” del suo viaggio anticipato (il DPCM Natale vale anche per la vecchietta) sarà trasmesso da Telestense, che per 30 anni ha riproposto le immagini dello spettacolo del palasport, il giorno 4 gennaio, con inizio alle ore 17, durante una speciale puntata di Match, condotta da Nicola Franceschini e con la presenza in studio di tanti amici che hanno collaborato all’iniziativa o hanno voluto salutare la Befana.

Sono 20 le associazioni, sportive e non solo, che hanno ricevuto la visita, o hanno scritto, alla Befana, tra le storiche partecipanti e nuove amicizie, per regalare un momento diverso ai bimbi e alle loro famiglie, per iniziare al meglio un nuovo anno di vera speranza. Tra gli atleti citiamo solo, come esempio, alcune “vecchie” conoscenze, che abbiamo visto per tanti anni al palazzetto e che quest’estate avremmo dovuto vedere a Tokyo… Alessia Maurelli, Martina Santandrea e Marta Bertoncelli!

La manifestazione è promossa dal Comune di Ferrara e organizzata da un comitato capitanato da Luciana Boschetti Pareschi e composto da CONI e CIP provinciali, Panathlon Club Ferrara, Ass. Azzurri d’Italia di Ferrara, Lo Specchio ODV e Vola nel Cuore ODV.

Anche in video saranno assicurati divertimento e spettacolo per grandi e piccoli, specialmente grazie ad una voce “VIP”, che darà grande carisma alla vecchietta, notoriamente afona!

E la Befana, nel suo pellegrinare, non ha scordato di consegnare le calze, chiedendo sempre qualcosa “indietro”: il cartone utilizzato per le “consegne” doveva infatti essere riempito di doni, perché a ritirarlo sarebbero passati i “suoi” elfi di Vola nel Cuore onlus. A chi destinare questi doni? Sono state le stesse associazioni sportive a scegliere, tra i più bisognosi del nostro territorio, dimostrando così il forte legame dell’associazionismo sportivo con la Città. Questa sarà la “beneficienza” 2021 di una vecchietta che da quando è nata ha sempre cercato di dare tutta sé stessa per le attività sportive e per finanziare progetti utili a tutti.

Quest’anno più che mai la Befana dello Sport è stata e sarà social! Potete già seguire il suo viaggio con divertentissimi balletti nella pagina Facebook della Befana dello Sport, nel nuovissimo canale TikTok Befana dello Sport e su Instagram, in questo caso cercando CONI Point Ferrara e #befanadellosportdeliveryedition! Inoltre, la trasmissione su Telestense e la diretta FB, consentiranno di interagire durante tutto lo svolgimento dell’evento, con messaggi e post!