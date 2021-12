La biblioteca comunale ‘Giorgio Bassani’ di Codigoro diventa social”

Da sabato 4 dicembre, la Biblioteca comunale Giorgio Bassani di Codigoro è anche social. La chiusura temporanea del Palazzo del Vescovo, per lavori di efficientamento impiantistico, è stata l’occasione per lavorare attorno ad un nuovo progetto culturale, finalizzato a mantenere un contatto costante con i lettori ‘vecchi’ e nuovi attraverso la creazione del profilo Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-comunale-Giorgio-Bassani-di-Codigoro-105399831987409.

Ben presto, affiancheranno il profilo FB anche le pagine Twitter ed Instagram del Palazzo del Vescovo. Grazie ai propri canali social la Biblioteca Comunale Giorgio Bassani divulgherà le iniziative, gli eventi culturali, i corsi che si terranno tanto al Palazzo del Vescovo, quanto nella sede comunale.

Un sentito ringraziamento per il lavoro preparatorio è rivolto al Dott. Marco Ronconi, responsabile del Servizio Informatico e a Francesca Poltronieri della Cooperativa Le Pagine.

Da giovedì 9 dicembre la biblioteca rispalancherà le porte al pubblico con centinaia di novità per adulti (narrativa e saggistica) e per ragazzi. Tanti nuovi romanzi sono arrivati e altri sono in arrivo, grazie al contributo del Mibac di quasi 9.500 euro, contributo che consentirà di arricchire di ben 651 libri il patrimonio librario della biblioteca comunale.

Lo staff della Biblioteca continuerà ad essere disponibile per informazioni al recapito telefonico 0533-729585, all’indirizzo di posta elettronica [email protected] , sul profilo Facebook e da giovedì 9 dicembre p.v., anche in presenza. Si ricorda che il D.L. 172/2021 stabilisce che l’accesso ai luoghi della cultura, biblioteche comprese, è consentito solo in possesso di Green Pass.