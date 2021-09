La biblioteca del centro ‘Isola del Tesoro’ riapre le proprie porte a bambini e famiglie

Il grande patrimonio di libri per bambini da 0 a 6 anni della biblioteca comunale dell’Isola del Tesoro è di nuovo a disposizione di piccoli e grandi. Nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, con un evento speciale di ‘EstateBambini nelle frazioni’, la biblioteca del centro comunale per bambini e famiglie, all’interno dell’acquedotto monumentale di piazza XXIV Maggio, ha infatti riaperto le proprie porte al pubblico dopo la chiusura estiva.

All’appuntamento era presente anche l’assessore comunale alla Pubblica istruzione e Politiche familiari Dorota Kusiak assieme, tra gli altri, alla responsabile dei Servizi comunali per l’infanzia e la famiglia Cinzia Guandalini, alla coordinatrice dei Servizi educativi integrativi del Comune Bianca Orsoni, alle educatrici del Centro, alla bibliotecaria dell’Isola del Tesoro (della cooperativa Le Pagine) e ai raccontastorie di ‘EstateBambini nelle frazioni’.

Nella biblioteca dell’Isola del Tesoro trovano spazio anche libri per genitori, suddivisi in aree tematiche che vanno dalla maternità e paternità all’educazione e alla crescita dei figli, fino alla narrativa legata ai temi della relazione genitori-figli.La biblioteca dell’Isola del Tesoro (all’interno dell’acquedotto monumentale di piazza XXIV Maggio 1, Ferrara) sarà aperta al pubblico, che potrà consultare e prendere libri in prestito il martedì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.