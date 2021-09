‘La biblioteca, una finestra sul mondo’: mostra bibliografica fino al 9 ottobre alla Biblioteca Niccolini

La biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini (in via Romiti 13 a Ferrara) partecipa alla decima edizione di ‘Bibliopride 2021 – la settimana nazionale delle biblioteche’, con una mostra bibliografica, letture e approfondimenti. Quest’anno il Bibliopride parteciperà al Festival dello sviluppo sostenibile e sarà dedicato a “Le biblioteche per l’Agenda 2030”.

Queste le iniziative programmate dalla biblioteca Casa Niccolini:

– Da ieri lunedì 27 settembre fino al 9 ottobre esposizione bibliografica:”La biblioteca, una finestra sul mondo”

In vista del Festival Internazionale a Ferrara 2021 ed in particolare degli eventi di Internazionale kids, che si svolgeranno proprio in biblioteca, sarà presente un’esposizione bibliografica di libri che raccontano le culture del mondo, attraverso immagini e parole nelle lingue originali.

L’iniziativa si ricollega all’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, giustizia e istituzioni forti.

– Venerdì 1 ottobre (a distanza) “Aspettando Monumenti aperti”

Letture e approfondimenti in biblioteca per preparare i bambini di due classi IV della scuola primaria A. Costa ad animare alcuni monumenti della città durante le giornate dell’iniziativa Monumenti Aperti ed. 2021.

L’iniziativa si ricollega all’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030: Istruzione di qualità

Sul sito dell’Associazione Italiana Biblioteche maggiori approfondimenti sulla decima edizione del Bibliopride.