La Camera di Commercio premia la Fedeltà al Lavoro e al Progresso economico

“E’ con senso di gratitudine che comunico che la Camera di commercio di Ferrara Le ha assegnato il Riconoscimento alla Fedeltà al lavoro e al Progresso economico. Grazie per quanto avete fatto in questi lunghi anni di lavoro e di impegno imprenditoriale”. E’ con queste parole che il Segretario Generale dell’Ente di Largo Castello, Mauro Giannattasio , ha consegnato (virtualmente a causa della pandemia) a 73 imprese e 41 lavoratori della nostra provincia l’ambito diploma della Camera di commercio, riservato a chi, negli anni, si è distinto per qualità e quantità dell’impegno lavorativo e per gli sforzi ed i sacrifici profusi nel far progredire le proprie imprese e, con esse, l’economia.

“In questo momento – ha sottolineato Giannattasio – il pensiero non può che andare alle vittime del Coronavirus e ai tanti che sono morti in servizio, nel prestare cure e assistenza a coloro che erano malati. È un ricordo che non deve abbandonarci, una riconoscenza che deve essere mantenuta nel tempo. Ci troviamo nuovamente in un momento difficile, in una nuova fase di emergenza. Oggi più che mai – ha concluso il Segretario Generale della Camera di commercio – abbiamo bisogno del vostro esempio per affrontare e vincere le difficilissime sfide che ci aspettano”.

Sono 123 i riconoscimenti (giunti quest’anno alla sessantanovesima edizione) assegnati dalla Camera di commercio: 41 artigiani, 17 commercianti, 11 agricoltori e 4 operanti nel settore dei servizi. Consegnati, inoltre, 9 premi speciali a quei lavoratori ed imprenditori che hanno ottenuto particolari risultati nella gestione e nello sviluppo dell’impresa.

Tra i premiati, la storica testata di annunci pubblicitari “IL FE’”, nata il 9 giugno del 1984, che evidenziò il rapporto splendido tra giornale e territorio anche dovuto alla presenza cospicua del giornale nel tessuto sociale ferrarese, l’impresa di materiali edili S.I.L.L.A. della famiglia Mattei e il negozio di abbigliamento di Davide Fiocchi a Cento (entrambe nate nel 1956), ed Eligio Osti, agricoltore di Cona da 78 anni.

ELENCO PREMIATI Riconoscimenti alla Fedeltà al Lavoro

Lavoratori dipendenti

Zagni Gianni

Orlandi Michele

Cristofori Massimo

Neri Matteo

Franceschini Valerio

Sisti Virgilio

Fallavena Riccardo

Rossi Sauro

Scardovi Fabio

Morini Luca

Pirazzi Roberto

Rabboni Roberto

Bonora Daniela

Bortoluzzi Franco

Bruni Paolo

Diozzi Paolo

Ferioli Ubero

Frigieri Michele

Melloni Massimo

Penolazzi Vittorio

Rocchi Riccardo

Roncarati Roberto

Soffritti Paolo

Tassinari Fabio

Zerbinati Andrea

Balboni Claudio

Cevolani Luca

Corradi Daniele

Croce Raffaele

Malaguti Giantiziano

Mascellani Stefano

Neri Leonarda

Roda Mirco

Buriani Donatella

Grandi Sergio

Luciani Stefano

Quarto Sandro

Andreotti Lina

Negrini Paola

Giori Roberto

Riconoscimenti al Progresso economico

Artigianato

Pazzi Gabriele

Piccolo Roberto

Vecchi Danilo

Dolcetti Roberto

Mantovani Mauro & Breveglieri Alessandro Snc

Masieri di Masieri Maria & C. Sas

Ceramiche artistiche ferraresi di Barattini Manuela

Berrauto F.lli Mantovani di Mantovani Michele & C. SNC

Billo Mario Francesco

Bonora Daniele impianti elettrici s.a.s.

Bugnoli Franco e c s.a.s.

Cestari massimo

Dermeverde di Cocchi Morena

Bighi Daniela Parruchiera

Officina Meccanica Ferrari Renato

Casa del Pneumatico di Fortini Alcide

Fortini Mauro

Franco Antolini Legatoria e Restauro

FRASMA SRL

OCMA Sas di Andreatti Paola e C.

Beltrami Giulietta

Nuova Carrozzeria Otello Snc di Lesi Federico e Fabio

Lodi Valerio – Parrucchiere maschile

Maccaferri Maurizio

Malini Graziano

Moretti Tiziano

Panificio Porcellini Luciano

Gabriele Pozzati Impianti Termosanitari Sas

Pressofusioni G.M. Snc di Marafante G.e C.

Raggi Oliviero

Righetti Gianni di Bergamini Graziella

Sgarzi Maurizio

Squarzola Gabriele

Belli di Bondanelli Stefano e Caterina Snc

S.I.L.L.A. Società importazione lavorazione legnami e affini di A. Mattei & C. Sas

Technotermica Snc di Talmelli Massimiliano e C.

Vecchiatini Gabriele

Carrozzeria Beltrami di Merighi Ivo e Zagni Alberto snc

Zamboni Giancarlo

Officina e Centro revisioni Codigoro di Zanghirati Ivano

Gaiba Milena

Agricoltura

Sartori Flavio

Gamberoni Massimo

Corazza Fabio

Polesinanti Sergio Giuseppe e Gabriele S.S.

Osti Eligio

Mantovani Vito

Faccini Beppino

Fregnani Romano

Masina Giorgio

Mascellani Giuseppe

Morsiani Agostino

Commercio

Rossin Valentina

Gambetti Lorelay

Bertelli Michele

Petralia Luigi

Flowers di Mazzoni Marco

P.M. di Peverati M. SRL

Caffetteria Tre Corone di Talmelli Marinella

Cavallini Lucia

D.A.P.O. Distributori Alimentari Poggio Renatico di Cinzia Poluzzi ed Elisabetta Gallerani Sas

Fiocchi Tessuti e Confezioni Sas di Fiocchi Davide & C.

Dall’Angela di Borgatti Renato

Moretti Cosetta

Roncarati Giorgio

Bar Ragno Snc di Fogli Anna & C.

Fantinuoli Roberto

Morselli Snc

Guidetti Roberto

Servizi

Pecoraro Gustavo

Consorzio Ferrara Trasporti Società Coop. A r.l. (C.F.T.)

Tani Renzo

Albergo Annunziata Srl

Premi speciali

Bortolai Giancarlo

Bulzoni Controlli Agricoltura Spray – since 1992

Domenico Loredano Ferrari – Castello Soc. Coop. Edificatrice a r.l.

Grafica Andros di Giulia Bratti

Il FE’

Ricci Frabattista Luigi

Zaniboni Sandro

Di Benedetto Paolo

Baldini Sante

Dipendenti della Camera di Commercio per i 25 anni di servizio

Filippini Maria Luisa