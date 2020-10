La città pronta a dare il benvenuto alla “1000 Miglia Ferrara 2020 – Memorial Cesare Borsetti”

Il museo viaggiante unico al mondo arriva in città domani, giovedì 22 ottobre con oltre 400 capolavori di design e meccanica e sarà preceduto dal “Ferrari Tribute to 1000 Miglia” con circa 100 equipaggi a bordo di autovetture soprattutto moderne. Prima del Controllo Orario e della ripartenza della “carovana della freccia rossa” per Comacchio, Ravenna e poi Cervia-Milano Marittima, il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara ospiterà la “Cena 1000 Miglia Ferrara”, riservata esclusivamente a tutti gli equipaggi, allo staff e agli ospiti di 1000 Miglia srl.