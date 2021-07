La Consulta provinciale dell’economia e lavoro approva il percorso per sottoscrivere il Patto per il lavoro e il clima-Focus Ferrara

Approvato ieri dalla Consulta provinciale dell’Economia e del Lavoro di Ferrara il percorso che porterà a definire con Focus Ferrara, la partecipazione della provincia al Patto per il clima e per il lavoro della Regione.

“Un percorso – ha detto Minarelli – che intende leggere i limiti storici del territorio come opportunità, affinché la provincia estense diventi territorio di crocevia tra la via Emilia, la costa, il porto di Ravenna e l’asse viario del Brennero”.

Nello specifico, la fase progettuale vedrà al lavoro un mix di gruppi in sede tecnica e l’approdo in Consulta in versione plenaria il 9 settembre. Di sicuro un ruolo importante in questa fase è atteso, oltre che dal Tavolo dell’imprenditoria, anche da altri soggetti come Camera di Commercio, Sipro e Delta 2.