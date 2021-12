La cooperazione italiana nei campi profughi Saharawi domani alle 19 al Circolo Arci Bolognesi

Si terrà domani, venerdì 17 dicembre a partire dalle ore 19,00 presso il circolo ARCI Bolognesi di Ferrara (Piazzetta San Nicolò, 6) l’evento “Nutrire le speranze dei popoli del deserto. La cooperazione italiana nei campi profughi Saharawi” nell’ambito dell’edizione 2021 del Festival dei Diritti di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna promosso da Nexus Emilia Romagna, Cgil Ferrara, Arci Ferrara APS, Circolo Arci Bolognesi.

All’evento verranno esposti alcuni dei risultati di diversi progetti sviluppati negli anni a partire da “Alimenti e formazione: sostegno alle associazioni di donne per una produzione alimentare alternativa, sostenibile e generatrice di reddito” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e attuato da Nexus Emilia Romagna nei campi profughi Saharawi che mira a contribuire al miglioramento della sicurezza alimentare, dello stato nutrizionale e in generale delle condizioni socioeconomiche della popolazione Saharawi, e in particolare della componente più vulnerabile (donne, giovani e minori) dei distretti di Smara, Bojador, Auserd e Aaiun.

Il programma si inserisce in naturale continuazione con le azioni e i risultati ottenuti dal 2017, grazie ai progetti: “Cibo e Lavoro: auto-produrre con dignità” cofinanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano e “Cucine Resilienti: appoggio alle associazioni di donne per la produzione, conservazione e commercializzazione di alimenti” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Il programma dell’evento di domani, venerdì 17 al Circolo Bolognesi prevede, dopo i saluti istituzionali della Regione Emilia-Romagna, gli interventi di Sara Di Lello veterinaria, responsabile progetti campi profughi saharawi per Nexus Emilia Romagna, Africa70 e VSF Italia, Gianluca Diana giornalista e speaker radiofonico, Gilberto Mastromatteo giornalista e videomaker, Caterina Lusuardi presidente di Jaima Sahrawi ODV, direttivo Rete Saharawi.

In collegamento dai campi profughi Saharawi, Fatma Mahfud rappresentante del Fronte Polisario in Italia. Modera: Mattia Antico ARCI Ferrara APS.

A seguire, proiezione del mediometraggio “Il muro. La ferita del Sahara”, di Fiorella Bendoni e Gilberto Mastromatteo, aperitivo e DJ set a cura di Gianluca Diana. Podcast a cura di Web Radio Giardino

Accesso con Green Pass “rafforzato” ai sensi del DL 172/2021 e tessera ARCI.

Informazioni: [email protected] / tel. 0532 241419, int. 2.