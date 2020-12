La cultura ferrarese si prepara al 2021. Polemiche nomina Moni Ovadia: le reazioni – VIDEO

La cultura e gli eventi sono tra i settori maggiormente colpiti dalle restrizioni causate dall’emergenza coronavirus.

A Ferrara si sta lavorando per farsi trovare pronti alla probabile riapertura di mostre e teatri del 16 gennaio prossimo, una data su cui si sta discutendo a livello nazionale ma intanto la cultura ferrarese si vuole far trovare pronta. In calendario sono già tanti gli appuntamenti in programma per il 2021, come spiegato in mattina durante la conferenza stampa congiunta di fine anno della Fondazione Ferrara Arte e Teatro Comunale Abbado.



La conferenza di Ferrara Arte e Teatro Comunale è stata l’occasione anche per rispondere alle polemiche, soprattutto politiche, scaturite dopo la nomina di Moni Ovadia direttore Teatro Comunale di Ferrara, oggi Ovadia e Sgarbi hanno risposto così.