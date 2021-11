La Divina Commedia nell’illustrazione di Guglielmo Giraldi

Sarà dedicato alla scoperta dell’opera di illustrazione della Divina Commedia realizzata nel Quattrocento dal miniatore Guglielmo Giraldi l’incontro, a cura della Società Dante Alighieri Comitato di Ferrara aps, in programma giovedì 11 novembre alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. All’incontro, inserito nel ciclo ‘Non solo arte – Conversazioni di storia dell’arte a Palazzo Paradiso – 5° edizione’ interverranno Alberto Andreoli e don Enrico Peverada.

L’incontro, nell’ambito delle celebrazioni dantesche, mira a evidenziare l’importanza del miniatore Guglielmo Giraldi nell’illustrazione della Commedia nel Quattrocento. Nel centenario della nascita del M.° Adriano Franceschini, si richiama il suo impegno di ricerca storica, con particolare attenzione alla sua opera monumentale sugli Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. Nell’occasione si darà pubblico attestato al lavoro svolto dagli studenti del Liceo Artistico “Dosso Dossi” per la Tavola rotonda Dante, Ferrara, l’esilio del 28 ottobre scorso.

– L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg