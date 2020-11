La dott.ssa Anna Maria Marra è il nuovo primario della Farmacia Ospedaliera del S. Anna

La dott.ssa Anna Marra è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa di Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara a seguito del pensionamento della dott.ssa Paola Scanavacca.

La dott.ssa Marra nasce a Salerno nel 1975 e consegue, dopo la Laurea in Farmacia con lode, la specializzazione in Farmacia Ospedaliera nel 2003. Dopo un periodo presso il Policlinico di Tor Vergata di Roma è in servizio presso l’Azienda – Ospedaliero – Universitaria di Ferrara dal 2007 nell’Unità Operativa di Farmacia Ospedaliera al cui interno, dal 2017, ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Area Farmaco.

Ha conseguito un Master in Farmacoepidemiologia e Valutazione dei farmaci presso l’Università degli Studi di Bologna e ha partecipato a numerosi corsi di formazione in ambito di ricerca clinica e farmacovigilanza, nazionali ed internazionali, anche presso EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). E’ stata ed è responsabile scientifico di diversi progetti di farmacovigilanza, anche nazionali, ed ha svolto l’incarico di Responsabile di Farmacovigilanza per le Aziende Sanitarie della Provincia di Ferrara; ruolo che ricopre ancora oggi per il Sant’Anna di Ferrara.

Ha collaborazioni costanti con la Facoltà di Medicina di Ferrara ed incarichi di insegnamento presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Ferrara. E’ inoltre autore di diverse pubblicazioni edite a stampa in ambito di Farmacovigilanza.

“Ho sempre lavorato con entusiasmo ed orgoglio nell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara – dichiara la dott.ssa Marra – ed in particolare nella Farmacia Ospedaliera, da sempre contraddistinta da grandi professionalità e progettualità. Raccolgo con responsabilità il testimone dei professionisti che mi hanno preceduto e che hanno costruito le basi fondanti del Servizio di Farmacia Ospedaliera, nucleo strategico di integrazione tra le componenti multidisciplinari dell’Azienda, nell’ottica della collaborazione volta al miglioramento dei diversi processi e delle perfomance”.