La dott.ssa Longhitano nominata coordinatore per i direttori sanitari dell’Area Vasta Emilia Centro

La dott.ssa Elda Longhitano (Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara), dal 15 gennaio 2021 sarà il Coordinatore del Collegio dei Direttori Sanitari dell’Area Vasta Emilia Centrale (AVEC). Tale Collegio supporta ed affianca il lavoro del Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie che appartengono ad AVEC (composta dall’Azienda USL e Ospedaliera di Bologna, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dell’AUSL di Imola, dell’AUSL e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara).

Al fine di consentire forme di consultazioni una maggiore collaborazione e coordinazione tra gli organi di vertice delle Aziende Sanitarie dell’AVEC è stato costituito il Comitato dei Direttori dell’AVEC composto dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie. Il Comitato è presieduto da un Coordinatore, nominato tra i Direttori Generali, che rimane in carica 3 anni e può essere rinnovato. Il Comitato dei Direttori di Area Vasta deve:

– assumere compiti di elaborazione e proposta agli organi istituzionali esterni;

– svolgere funzioni decisionali in via concordata e condivisa circa progetti, aspetti organizzativi e modelli gestionali di Area Vasta, assicurandone la preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali Confederali.

L’attività del Comitato dei Direttori è supportata dal Collegio dei Direttori Sanitari ed Amministrativi dell’AVEC. Tale Collegio ha funzioni propositive e consultive circa il perseguimento delle finalità dell’Area Vasta e rappresenta la sede privilegiata per l’integrazione delle strategie operative aziendali a livello di Area Vasta. Quando gli argomenti da trattare riguardino esclusivamente l’ambito amministrativo o quello sanitario è prevista la convocazione di incontri dei soli Direttori Sanitari o Amministrativi. È prevista la nomina di un Coordinatore per i Direttori Sanitari e di un Coordinatore per i Direttori Amministrativi.

“Sono davvero contenta per la nomina della dott.ssa Longhitano”, commenta il Commissario Straordinario del S.Anna, dott. Paola Bardasi. “Una professionista del nostro sistema sanitario regionale di elevata competenza tecnica, ma anche di capacità relazionale e gestionale. I professionisti di Ferrara che già l’apprezzano come Direttore Sanitario potranno avere un efficacie punto di riferimento per le progettualità e le eccellenze cliniche della nostra provincia, oltre che all’interno della regione anche nell’Area Vasta Emilia Centro”.

“Ringrazio per questa nomina – commenta la dott.ssa Longhitano – che mi da l’occasione di confrontarmi operativamente con colleghi di così alta professionalità: il collegio dei DS rappresenta un valore aggiungo non solo in questo momento di particolare impegno del nostro Servizio Sanitario Regionale, ma certamente lo sarà anche in futuro per lo sviluppo di programmi e modelli condivisi”.