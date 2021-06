“La Furiosa”: la 6^ edizione della ciclostorica torna domenica 6 giugno

Nata nel 2016 quando ricorreva il 500° anniversario dalla pubblicazione dell’Orlando Furioso, da cui abbiamo tratto ispirazione per intitolare la ciclostorica. I partecipanti, che ci piace chiamarli “furiosi” per come amano sfidare le strade e soprattutto il vento. Domenica mattina in Piazza Trento e Trieste in sella, ma non a cavalli, come accadeva nel celebre poema, ma su biciclette d’altri tempi per pedalare, divertirsi e scoprire il nostro territorio.

Si manterranno i 3 filoni che contraddistinguevano l’opera dell’Ariosto ma ovviamente reinterpretandoli: l’”amore “ per la bicicletta e lo stare in compagnia, la “guerra” contro la fatica di dover pedalare per 69 km su strade bianche e probabilmente controvento (sono davvero poche le volte che capita di pedalare col vento alle spalle) e il “motivo economiastico” celebrare le delizie degli estensi e soprattutto i piaceri della nostra tavola con i nostri piatti tipici. Tutti i partecipanti avranno una bicicletta “d’epoca”, che tradotto significa guidare un mezzo datato tra i primi del Novecento al 1987, mese più mese meno…

Il week-end inizierà domani con l’apertura della segreteria in Via Borgo dei Leoni, 28 nel Palazzo Naselli Crispi, prestigiosa sede del Consorzio di Bonifica di Ferrara dalle 14,00 alle ore 18,00 dove i “furiosi” potranno venire a ritirare il pacco gara e il numero da apporre sulla maglia e sulla bicicletta. Domenica mattina la segreteria sarà aperta dalle 7,00 alle 8,00 per gli ultimi ritardatari (ma il pacco gara per loro non sarà garantito) e quindi tutti in piazza Trento e Trieste dove in compagnia dello speaker si attenderà il “ Pronti e Via” previsto per le ore 9,00

Il percorso completamente nuovo è circolare: si uscirà dalla città sotto le mura per poi dirigersi verso Focomorto e Fossalta dove si arriverà attraversando la splendida strada bianca Via dell’Ansa. A in centro a Tamara è previsto il primo ristoro in collaborazione col centro sociale. Partenza quindi verso Ro dove ad accogliere i ciclisti ci sarà il 2° ristoro; qui non ci saranno sali e barrette ma “integratori naturali”, come ad esempio del buon vino del territorio….. Si prosegue sull’argine del Po, dove si percorrerà la famosa ciclabile Destra Po per ammirare l’imponente fiume. Arrivo a Ferrara passando per le mura cittadine, la campagna degli Estensi ed, infine, la passerella d’onore in Piazza Ariostea. L’arrivo è nel Castello Estense dove sarà prevista la terza ed ultima punzonatura. Quindi tutti al ristorante per pranzare e brindare assieme.