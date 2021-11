‘La musica è un tuo diritto’: al via un contest per musicisti under 21. Entro il 2 dicembre l’invio dei video partecipanti

‘La musica è un diritto’. E per ribadirlo con forza l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ferrara, in collaborazione con l’associazione Ultimo Baluardo che gestisce il centro di aggregazione musicale comunale Sonika, lanciano un contest musicale rivolto ai ragazzi dai 14 ai 21 anni. Il concorso si svolgerà online e l’invito è a inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre prossimi, all’indirizzo [email protected] video musicali di band o singoli musicisti, realizzati con smarthphone, webcam o videocamera registrando l’esibizione dal vivo. A giudicarli sarà poi una giuria rigorosamente social con like e reactions su Istagram e Facebook e i video più votati riceveranno premi a tema musicale.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati oggi in conferenza stampa nella residenza municipale dall’assessore alla Politiche Giovanili Micol Guerrini e dal vicepresidente di Ultimo Baluardo Aps Federico Di Marco, insieme a Mario Zappaterra e Giulia Bonora dell’Ufficio Area Giovani – Unità Operativa Nuove Generazioni del Comune di Ferrara.

“Bambini e adolescenti – ha sottolineato l’assessore Guerrini – hanno diritti che vanno tutelati e salvaguardati, se vogliamo fare di loro cittadine e cittadini consapevoli e responsabili. Per questo è necessario partire dall’ascolto delle loro necessità e noi abbiamo voluto farlo, in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, lanciando un contest che vuole proprio dare la possibilità ai ragazzi di raccontare, tramite la musica, le loro esigenze e i loro stati d’animo, in quello che resta per loro un periodo non facile. Il contest durerà un mese, per dare la possibilità a tutti di partecipare e far sentire la propria voce”.

“La musica – ha confermato Federico Di Marco – è il canale più semplice per i giovani per poter comunicare i loro stati d’animo e le loro problematiche, poiché permette di scoprirsi mantenendosi, allo stesso tempo, all’interno di un involucro protettivo. Il contest è rivolto alla fascia 14-21 anni, ossia ai ragazzi che si trovano nel momento di passaggio tra l’adolescenza e la prima età adulta e che molto hanno risentito degli effetti del momento difficile che stiamo vivendo. Aspettiamo – ha precisato ancora Di Marco – entro il 2 dicembre i video con le loro performance musicali dal vivo, che saranno poi pubblicati sui canali facebook e instagram di Sonika e i più votati saranno premiati il 17 dicembre, in presenza, nella sede di Sonika”. Il primo classificato avrà a disposizione la realizzazione di un video 360° a Sonika, con fonico incluso. Il secondo potrà disporre di 4 prove da 2 ore pomeridiane sempre a Sonika, mentre il terzo si aggiudicherà un buono del valore di 50 euro spendibile alla “Liuteria Marco Pontillo Store”.

“La collaborazione tra i due centri di partecipazione giovanile comunali Area Giovani e Sonika – ha aggiunto Mario Zappaterra – si fonda, anche in questa occasione, sulla comune mission di promozione del protagonismo dei giovani del territorio”.

Per le iscrizioni di ragazzi minorenni è prevista la compilazione di un modulo con la firma di un genitore nel rispetto delle norme sulla privacy.

Contest musicale ‘La musica è un tuo diritto’

In occasione della ricorrenza della “Giornata dei diritti degli adolescenti” che si celebra il 20 novembre di ogni anno, Ultimo Baluardo APS (Sonika) e il Comune di Ferrara organizzano un contest rivolto ai musicisti under 21 con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile.

Possono partecipare tutti i musicisti under 21, registrando un video con qualsiasi mezzo che si ha a disposizione, smartphone, webcam o videocamera, mentre si suona e/o si canta rigorosamente “dal vivo”.

I video vanno inviati tramite WeTransfer all’indirizzo email [email protected]

Ai partecipanti si richiede di inviare anche una foto della loro band/gruppo (va bene anche uno screenshot preso dal video) da caricare su Instagram di Sonika: https://www.instagram.com/sonika.ferrara.

Il contest:

Il contest viene lanciato sui social oggi, 17 novembre. I video pervenuti saranno pubblicati, in ordine alfabetico, sulla pagina Facebook di Sonika: https://www.facebook.com/SonikaFerrara

Il contest si svolgerà interamente online, è sarà possibile votare i video fino alle ore 16,00 del 14 dicembre 2021 sui social di Sonika:

Instagram: https://www.instagram.com/sonika.ferrara

Facebook: https://www.facebook.com/SonikaFerrara

Saranno ritenuti validi i voti (like, reactions) sia su Instagram che su Facebook, mentre i commenti non verranno conteggiati come voti. Verranno conteggiati i voti messi solo sui post originali di Area Giovani (sia instagram che facebook).

Premiazioni:

La proclamazione dei vincitori avverrà il 17 dicembre 2021, in presenza, presso la sede di Sonika.

Sono previsti premi per i primi tre classificati. Il primo avrà a disposizione realizzazione di un video 360 presso Sonika, con fonico incluso. Per il secondo, 4 prove da 2 ore pomeridiane presso Sonika mentre per il terzo un buono dal valore di € 50,00 spendibile presso “Liuteria Marco Pontillo Store”.