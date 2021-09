“La natura ci salverà…se noi la salveremo!”: rassegna di arti visive e performance dal 18 al 25 settembre a Palazzo Scroffa, Ferrara

Riprende a settembre l’attività espositiva del Circolo culturale Olimpia Morata con un tema che tanto dovrebbe stare a cuore a tutta l’umanità: la Bellezza dell’ambiente in cui viviamo. La rassegna ci porterà ad apprezzare ogni piccolo passo in avanti della natura attraverso le azioni e le belle intenzioni che il mondo dell’arte fa in questo senso. Tutto sarà all’insegna del benessere che le Arti sanno donare con le loro espressioni più diverse…senza scordarci che è importante che ognuno di noi compia tutti quei piccoli atti che possono aiutare la nostra madre Natura!

La Natura in questi ultimi anni sta mostrando una giusta ribellione alle nefandezze e prepotenze poste in essere dall’Uomo e tra terremoti, incendi, alluvioni, tsunami ed uragani, grandinate e bombe d’acqua ha iniziato a scrollarsi di dosso l’invasione senza criterio e senza freno della nostra incivile “Civiltà”! Saremo in grado di fermarci in tempo e rimediare a questa epoca, già detta ‘Antropocene’, cioè éra dell’Uomo in cui siamo riusciti ad influire sulle caratteristiche territoriali, strutturali e climatiche ed incidere su processi geologici cambiandoli e distruggendone gliequilibri? Chi ama la Natura e inorridisce di fronte a certe violenze compiute su di essa tra inquinamento e distruzione…spera di si! Speriamo che uniti si possa rimediare in tempo e recuperare la Bellezza e l’Armonia che vi regna ancora, in luoghi rimasti protetti maggiormente…ci riusciremo? L’Arte è ottimista cercando sempre il Bello di ogni situazione!!

All’Inaugurazione una inusuale ed unica dimostrazione performativa di Arti marziali e Pittura, con i pluricampioni Internazionali di Karate, Sergio De Marchi, Edoardo Baroni e Marco Remelli dell’Associazione WMAC ITALIA. Durante l’esposizione, il 22 settembre, alle ore 17,30, sarà anche possibile un “Incontro di poesia”con tre poeti al confronto, Bruno Montanari, Carlotta Mantovani e Franco Mosca. Ed infine al finissage di sabato 25 settembre, ore 17,00, una piccola Piece teatrale scritta da Daniela Marzocchi sul tema, con gli amici Micaela Zambardi, Roberto Gamberoni e LorenzoFregatti. Per finire con le proiezioni di alcuni filmati subacquei di Marisa Cecchetti in mari fantastici….e tanta voglia di bellezza e positività! In chiusura classico brindisi con gli artisti presenti. APERTURA MOSTRA: lun.-sab. 16,30/19,30.