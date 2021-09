La nuova Sanità del territorio – INTERVISTA PROF. TROMBELLI

Dopo l’esperienza e le criticità fatte emergere dal Covid 19, la Sanità si prepara ad una completa inversione di rotta anche a Ferrara.

Come ci dice il nuovo direttore delle cure primarie dell’ASL Prof. Leonardo Trombelli, il cambiamento di paradigma prevede una sanità con meno ospedale e più medicina di prossimità. In questo contesto quale sarà il ruolo dell’Università? Saranno questi i temi della prossima puntata de “Il filo d’Arianna” in onda giovedì sera alle 20.00.