La Polizia chiude minimarket in zona GAD

Nel pomeriggio di lunedì, nel corso di un servizio di controllo del territorio, personale dipendente è intervenuto presso il minimarket denominato “Kelvingold” sito in questa via Oroboni,111 in quanto è stato osservato un assembramento all’interno del locale.

Gli Agenti hanno verificato che nell’esercizio commerciale, che ha una superficie di soli 18 metri quadrati, erano presenti numerose persone.

Gli operanti hanno avuto modo di verificare che le stesse, in violazione di tutte le norme vigenti in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, stavano consumando cibi e bevande nel minimarket.

Ai 13 astanti, risultati essere cittadini di nazionalità nigeriana e camerunense, regolarmente soggiornanti, sono state elevate sanzioni ai sensi dell’art. 4 del d.l. 25.03.2020 per un importo pari a 400 euro ciascuno.

Personale della locale Divisione Amministrativa, sopraggiunto sul posto, ha sanzionato i proprietari elevando nei loro confronti la sanzione di 400 euro ai sensi della predetta normativa e inoltre ha provveduto all’immediata chiusura temporanea secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020, nr. 33 e successive modifiche in quanto non si erano adoperati in alcun modo al fine di evitare l’assembramento anzidescritto.

Contestualmente si è trasmesso il relativo verbale alla locale Prefettura al fine di valutare l’eventuale sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni, come previsto dalla vigente normativa, atteso che la predetta attività commerciale risultava già essere stata sanzionata per la medesima fattispecie nel giugno 2020 con contestuale chiusura temporanea di giorni 5.