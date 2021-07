La prima Ferrara Summer League è dell’IBF

Vittoria nella finale, 63-50, su Minarelli Consulenza Finanziaria, terzo posto a Mangiolino





IBF Emilia si aggiudica la prima edizione della Ferrara SummerLeague, che si è chiusa ieri sera, 10 luglio, e che ha visto scendere in campo tantissimi ragazzi tra giovanili e senior nelle ultime due settimane. La finalissima è stata dominata da IBF Emilia, che con il risultato di 63 a 50 ha sconfitto la squadra di Mauro Minarelli – Consulenza finanziaria e patrimoniale. Dopo un primo quarto punto a punto, IBF si porta avanti di sette lunghezze all’intervallo, molto più pimpante nella circolazione di palla e più precisa al tiro rispetto agli avversari; il copione non cambia nel terzo quarto e IBF allunga ulteriormente, quasi infallibile al tiro da sotto e dalla lunga distanza, concedendo poco all’attacco di Minarelli. Protagonista della partita è Alessandro Trinca, che vince il premio di MVP del torneo. Nella finale per il terzo posto, ai ragazzi di Centro Medico Kynesis non bastano i 24 punti di Francesco Villani e i 22 di Filippo Amati contro Pizzeria Il Mangiolino, che dopo un lungo inseguimento, anche sotto di dieci, riesce a rimontare e ad allungare nel finale con Riccardo Grazzi (26 punti), Tommaso Buttini (17 punti) e Francesco Bianchi (13 punti), che vince il premio di miglior marcatore del torneo: l’incontro si conclude con il punteggio di 89 a 78 per il team di Mangiolino.

IBF EMILIA 63 – 50 MAURO MINARELLI-CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

IBF: Beccari 7, Trinca 13, Romagnoni, Di Giusto 8, Rimondi 4, Pusinanti 7, Caselli 8, Proner 4, Vigna 6, Bertocco 6.

Minarelli: Demartini 5, Malfatto, Pevere 9, Bianchi 6, Tornimbeni 8, Fels, Lesdi, Nguesso 12, Masciadri 10.

KYNESIS 78 – 89 MANGIOLINO

Kynesis: Villani 24, Gambale 10, Amati 22, Faccini M. 9, Piunno4, Faccini F. 3, Pasetti 6.

Mangiolino: Buttini 17, Magni 10, Fiore 4, Grazzi 26, Bova, Zattoni 5, Bianchi 13, Cavicchioli 4, Spettoli 7, Petrucci 3.